»Massiver Schaden«

Deshalb fordert »Hate Aid« nun in einer am Donnerstag veröffentlichten Petition, dass die Bundesregierung gegen die Deepfake-Apps vorgeht. So solle Digitalminister Volker Wissing (FDP) dafür sorgen, dass App-Anbieter keine Apps mehr zum Erstellen manipulierter Nacktaufnahmen anbieten und bewerben können. Außerdem sollten entsprechende Apps ohne Schutzmechanismen nicht mehr in den App Stores von Apple und Google heruntergeladen werden können. So steht es in der Petition, die dem SPIEGEL vorab vorlag.

Unterstützt wird die Petition etwa von der Juso-Vorsitzenden Jessica Rosenthal, Sawsan Chebil (SPD) und der Vorsitzenden der Frauen-Union Annette Widmann-Mauz und von Organisationen wie dem Weißen Ring. Die Influencerin Louisa Dellert und die Schauspielerin Ninia LaGrande gehören ebenfalls zu den Erstunterzeichnerinnen. Hate Aid veröffentlicht die Petition gemeinsam mit dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen (bff) und der Plattform gegen nicht-konsensuelle Nacktbilder Anna Nackt.