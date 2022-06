Die Installation – wir haben sie auf allen fünf Plattformen ausprobiert – erfordert von Nutzerinnen und Nutzern in jedem Fall viel Vertrauen in Microsofts Integrität, denn die Software verlangt nach umfangreichen Zugriffsrechten auf Speicher, Daten und Netzwerkfunktionen. Auf iPhones etwa muss man der Einrichtung eines VPN, eines virtuellen privaten Netzwerks, zustimmen. Darüber werden Links überprüft und blockiert, sollten sie als schädlich identifiziert werden. »Ihre Browsing-Aktivitäten bleiben auf Ihrem Gerät und werden nicht an Microsoft gesendet«, verspricht die App.