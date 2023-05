Die vom »Postillon« versprochene Miesepetrigkeit von DeppGPT kommt auf Twitter jedenfalls gut an. Dort veröffentlichten Nutzerinnen und Nutzer seit Dienstag mit großen Vergnügen einige ihrer wirrsten oder unterhaltsamsten Gespräche mit DeppGPT. So analysierte das Programm die Fehlentwicklungen beim FC Bayern München unter Oliver Kahn so eloquent wie unsinnig: »Oliver Kahn hat es versäumt, den FC Bayern in die asiatische Trikotindustrie zu führen.«