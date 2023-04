Nummerncodes haben ausgedient

Bisher funktionierte die Abholung an den alten Stationen über einen Nummerncode, der sich auch an Vertraute weitergeben ließ, damit diese dann die Sendung abholen konnten. Das wird mit den modernisierten Automaten nicht mehr möglich sein: Das Abholen ist damit an das Smartphone der echten Kundin oder der echten Kunden gebunden.

Insgesamt allerdings bleiben die etwa 1100 Automaten eher eine Seltenheit als die Regel: Der Großteil der Packstationen ist nämlich sowohl mit einem Display, als auch mit einem QR-Code-Scanner ausgestattet. Wer dort ein Paket abholen möchte, bekommt in der App einen QR-Code angezeigt, der an der Station gescannt werden muss. Dann öffnet sich das passende Fach und das Paket kann entnommen werden.