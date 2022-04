Spiele, Lernprogramme und smarte Alltagshelfer: Jeden Monat durchforsten wir die neuen Smartphone-Apps und schauen uns an, welche nützlichen Tools und unterhaltsamen Games für iOS und Android erschienen sind.

Die Truppenbefehle lassen sich überraschend gut auf das Smartphone übertragen, obwohl das Echtzeit-Strategiespiel ganz klar auf Maus und Tastatur ausgelegt ist. Mit Wischgesten und großen Kacheln versuchen die Entwickler, die Steuerung so einfach wie möglich zu machen. Sobald die Ritter aber mit zwei Fingern ausgerichtet werden müssen, wird es schon recht krampfig für eine App, die immerhin 15 Euro kostet. Außerdem sollte man sich vorher die Liste mit den unterstützenden iPhones und Android-Geräten anschauen. Ansonsten droht eine Ruckelpartie.

»Loopy Wizard« – Der Zeiger steht auf Zaubern

»Loopy Wizard« ist ein sogenanntes »Rogue-like«-Spiel , das ohne Speicherpunkte immer wieder von vorn beginnt, wenn die Hauptfigur auf dem winzigen Spielbrett scheitert. Die App orientiert sich an den verrückten Titeln von Indie-Entwickler Michael Brough, der mit Spielen wie »868-Hack« das Genre geprägt hat. Die Dauerschleife motiviert allerdings nur Feinschmecker auch für längere Zeit. Da die App nicht in eine Geschichte eingebettet ist, nutzt sich die Idee recht schnell ab.

Rundenkampf in seiner reinsten Form: Der bärtige Comicmagier in »Loopy Wizard« kann immer nur eine Kachel weit hüpfen oder einen Zauberspruch gegen Monster abfeuern. Die Züge müssen daher gut eingeteilt werden, um aus den Mini-Labyrinthen zu entkommen. Für Abwechslung sorgen zahlreiche Zaubersprüche, die aber auch nach hinten losgehen können. Denn wenn der Zeiger auf Zaubern steht und kein Gegner da ist, wird der Magier gebrutzelt.

Waren das jetzt die typischen Gitarrenriffs von Deep Purple, oder singt da doch Ozzy Osbourne? Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht bei »SongTrivia 2«. Denn in diesem Musikquiz raten noch andere Onlinespieler mit. Wer auf dem ersten Platz landen will, muss schnell auf das richtige Lösungsfeld tippen, um sich Punkte zu sichern. Das ist ein großer Spaß. Das liegt auch daran, dass Songfetzen aus den Originalstücken abgespielt werden.

Tesla-Chef Elon Musk will sich Twitter für 44 Milliarden Dollar sichern. Das sorgt für Aufwind bei Konkurrenz-Apps wie Mastodon. Pünktlich zum aufflammenden Wechseltrend ist auch für Android-Nutzer eine offizielle App für das dezentrale soziale Netzwerk erschienen. iPhone-Nutzer können die App schon seit Juli vergangenen Jahres herunterladen.

Die Anmeldung funktioniert auf Android-Smartphones rasch und problemlos. Allerdings ist das soziale Netzwerk längst nicht so übersichtlich, wie man es von Facebook, Twitter und Co. gewohnt ist. Einige Nutzer beklagen sich darüber, dass lokaler und weltweiter Newsfeed wie bei der Browser-Ansicht fehlen. Auch werden die Namen der Follower noch nicht angezeigt. Das soll laut den Entwicklern nachgeliefert werden. Auch gilt es zunächst einmal, den leeren Feed mit Inhalten zu füllen. Und das ist gar nicht so einfach, bisher sind noch nicht allzu viele Freunde, Promis und Marken bei Mastodon unterwegs.

Mastodon, für iOS und Android , ab 18 Jahren, kostenlos

»Heart Hive« – Zeigt her euer Herzklopfen