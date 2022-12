Irgendwas fehlt an der Lego-Figur. War da nicht eine Kappe, eine Kette oder eine Knarre dabei? »BrickMonkey« erleichtert die Suche nach fehlenden Teilen in der Kiste mit den Steckbausteinen. Per Smartphone-Kamera scannt die App den Torso der Klötzchenfigur, sucht in einem Online-Katalog nach der passenden Seriennummer und findet anhand aufgemalter Trikots, Warnwesten und Taucheranzügen heraus, welcher Kopf dazu gehört und ob vielleicht die Flossen fehlen.

Neben der Bauanleitungs-App »Brickit« ist »BrickMonkey« ein weiteres inoffizielles Tool, um Ordnung in die Lego-Kiste zu bringen. Das funktioniert gut. Die App erkennt Forscherinnen, Astronauten und Polizisten. Lediglich bei einem Schaffner in unserem Test wird kein passender Katalogeintrag angezeigt, um herauszufinden, ob vielleicht eine Kelle verschollen gegangen ist. Um fehlende Lego-Teile nachzubestellen, führt direkt ein Link zur passenden Figur beim Online-Marktplatz »Bricklink«.

BrickMonkey, für iOS und Android, keine Altersbeschränkung, kostenlos

»Duolingo Math« – Mehr Spaß beim Multiplizieren