Die besten neuen Apps Blizzard und Disney bitten zur Sparschwein-Schlacht

Comicstars ziehen in die Schlacht: Disney greift für »Mirrorverse« ganz tief in die Figurenkiste und packt fast die komplette Heldenpalette aus. 45 Charaktere aus bekannten Disney- und Pixar-Filmen stehen zur Auswahl. Neben der Meerjungfrau Arielle kämpfen unter anderem Donald Duck und Goofy an der Seite von »Fluch-der-Karibik«-Kapitän Jack Sparrow und Eiskönigin Elsa. Die Comichelden treten in Dreierteams an und feuern Pfeile und Magiekugeln auf ihre bösen Zwillingskopien ab.

Die App zündet bereits in den ersten Minuten ein Effektfeuerwerk und zieht die Spielerinnen und Spieler mit einer leichtgängigen Steuerung in ihren Bann. Doch die Lockangebote ploppen hier schon deutlich früher auf als in »Diablo Immortal«. Bereits nach einer halben Stunde erscheinen die ersten Verkaufsbanner mit Angeboten für Drei-Euro-Pakete.

Nach knapp einer Stunde sind die ersten 20 Level geschafft. Dann zieht Disney den Schwierigkeitsgrad an.