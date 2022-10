Ist es eine gute Idee, das Geld zu kassieren und den Mann mit den versteckten Medikamenten durchzulassen? Darf ich den Zuhälter abweisen, weil sich eine Frau von ihm bedroht fühlt? In vielen Entscheidungen am Grenzposten von »Papers, Please« geht es um Leben oder Tod. Dieser Job ist knallhart. Denn wer Fehler macht, der muss irgendwann in den Knast, während die Familie zu Hause hungert und friert. Es ist dieser Druck, der die pixelige Passkontrolle so spannend macht.

Das Indiespiel »Papers, Please« ist bereits vor acht Jahren erschienen und hat seither zahlreiche Preise abgesahnt. Auf dem iPad lief die App bereits, nun gibt es die Passkontrollsimulation auch für iPhones und Android-Smartphones. Die Umsetzung ist gelungen. Das Spiel hat nichts von seinem Charme eingebüßt, lässt sich mit Wischbewegungen richtig gut steuern. Die Formularschrift ist vielleicht etwas klein geraten, aber das schmälert das Grenzabenteuer mit seinen vielen kleinen Geschichten kaum.

»Papers, Please«, für iOS und Android , ab 18 Jahren, etwa 5 Euro