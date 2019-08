Diese Apps haben uns geholfen, wenn die Gefühle kamen

Linda* empfiehlt die App "Daylio". (iOS und Android, kostenlos, Premium-Version ab 4,49 Euro)



"Als "therapierte" Angstpatientin kenne ich mich schon gut mit meiner Störung aus. Dennoch reißen mich schlechte Tage runter, sorgen für depressive Verstimmungen. In einer dieser sehr schlechten Phasen habe ich begonnen, "Daylio" zu nutzen. Ich werde täglich um 20 Uhr daran erinnert, meinen Tag zu bewerten. Bei der Pro-Version kann ich alles an dieser Bewertung selbst festlegen: Welche Farben, welche Stimmungen, wie der jeweilige Smiley dazu aussieht. Zusätzlich kann ich aufschreiben: Was habe ich erlebt, mit wem, was habe ich unternommen? Ich trage hier etwa ein, ob ich gearbeitet habe, ob ich krank bin, ob ich meine Periode habe, ob ich mit dem Kind alleine war oder zu Besuch bei Freunden. In der App bekomme ich eine Übersicht über die Woche und über die letzten Monate."