Die Smartphone-App soll die herkömmliche Versichertenkarte entbehrlich machen, auch in den Arztpraxen und bei anderen Leistungserbringern. »Die digitale Identität wird auf dem Smartphone in einer digitalen ID-Wallet, also in einer elektronischen Brieftasche, gespeichert«, sagte die Sprecherin.

Starten soll das Programm laut einer gesetzlichen Vorgabe im Januar 2023. Die Barmer sei darauf vorbereitet, dass das Programm dann nutzbar sei, erklärte eine Barmer-Sprecherin dem SPIEGEL. Aufgrund von Verzögerungen bei der gematik, einer für technische Projekte im Gesundheitswesen zuständigen Gesellschaft, könne sich der Einführungstermin aber verschieben. »Das bedauern wir sehr, denn die digitale Identität bedeutet für unsere Versicherten einen Gewinn«, so die Sprecherin.