Krimi-App "Diorama Detective" Knochenjob mit der Handykamera

Der Magier ist außer sich vor Wut. Jemand soll in sein Arbeitszimmer eingebrochen sein und den Zauberstab gestohlen haben. Doch an der Türe sind keine Einbruchspuren zu sehen und die Scherben der zertrümmerten Vase liegen fein säuberlich aufgeräumt im Mülleimer. Nachwuchsdetektiv Adrian Sharpe zweifelt an der Geschichte.

An dieser Stelle übernimmt der Spieler. Er hilft Sharpe im iOS-Spiel "Diorama Detective", Puzzleteile rund um virtuelle Verbrechen zusammenzusetzen und herauszufinden, was wirklich passiert ist.

Der Unterschied zu anderen Krimi-Games in Apples App Store ist offensichtlich: "Diorama Detective" ist ein Augmented-Reality-Spiel (AR-Game). Der Spieler muss mit dem Smartphone in der Hand um den virtuellen Tatort herumlaufen. Bewegt er sein iPhone oder iPad, ändert sich die Perspektive.

Die Schauplätze werden in einem Diorama dargestellt, also einem virtuellen Schaukasten mit Modellfiguren, das - je nachdem, wo man spielt - über der Schreibtischplatte oder dem Parkettboden im Zimmer schwebt. Der Spieler muss mit der Kamera im Gebüsch nach Beweismitteln suchen, Fingerabdrücke sammeln und Spuren verfolgen. Mit ein wenig Übung gelingen die Tatortfotos recht einfach.

Die Beweismittelsicherung geht auf den Rücken

Der Einstieg ins Spiel aber ist eine Katastrophe. Bis das Spielfeld richtig platziert ist, dauert es ewig. Schließlich muss der Spieler sich rundherum bewegen können, um Fotos aus allen Positionen schießen zu können. Drehen lässt sich der Tatort nicht.

Wer sich nicht komplett verrenken will, sollte das Spielfeld auf den Fußboden projizieren. Ein Schreibtisch als Projektionsfläche sollte derweil von allen Seiten zugänglich sein. Denn im Sitzen lässt sich das Spiel nicht wirklich gut bewältigen.

Aber auch das ständige Foto-Knipsen im Stehen ist anstrengend. Sich leicht gebückt in Schnappschuss-Haltung durch virtuelle Vorgärten und Einfamilienhäuser auf die Suche nach Spuren, Pillenröhrchen und Giftködern zu begeben, geht auf Dauer auf den Rücken. Wenn dann noch das Spielfeld verrutscht und plötzlich an der Zimmerdecke hängt, nervt das Spiel gewaltig.

Mit der Zeit hat man die AR-Ausrutscher glücklicherweise im Griff. Dann zeigt sich, dass der AR-Ansatz trotz ungewöhnlicher Smartphone-Haltung ziemlich erfrischend ist. Die Ermittlungen in der erweiterten Realität sind unterhaltsam, die vier Rätsel gut konstruiert und familienfreundlich. Die Pinnwand mit den Fotos und den Dialogen lässt sich gut bedienen und mit Wischbewegungen flink anpassen.

App hat mit einigen Bugs zu kämpfen

Der Schwierigkeitsgrad allerdings ist recht hoch: Wer Aussagen mit Spielfiguren nachstellen will, der muss genau aufpassen, was die Zeugen erzählen, die bisher leider nur auf Englisch antworten.

Die Software hat zudem noch mit einigen Bugs zu kämpfen: Auch wenn man etwas wie gefordert fotografiert hat, passt die Perspektive manchmal nicht richtig - und die App verlangt noch ein Foto. Ein weiteres Problem: Gespeichert wird der Spielstand nur, wenn ein Fall abgeschlossen ist. Wenn das iPhone zwischenzeitlich in den Standby-Modus wechselt, geht die Knobelei von vorne los.

Wer den Einstieg übersteht und mit solchen Hürden leben kann, der ist mit "Diorama Detective" knapp drei Stunden lang gut unterhalten. Am besten spielt man übrigens alleine: Denn von außen betrachtet sehen die Ermittlungen in gekrümmter Haltung mit dem Smartphone in der Hand ziemlich lächerlich aus.

"Diorama Detective" von Studio Cypher: für iPhone und iPad, 4,49 Euro; ab vier Jahren

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.