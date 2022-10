Truth Social Trumps Twitter-Klon kommt nun doch in den Google Play Store

Um letztlich doch im Play Store zugelassen zu werden, musste sich Truth Social verpflichten, die eigenen Website-Richtlinien auch in der App durchzusetzen und etwa Gewaltaufrufe zu verhindern. Das ist nun offenbar so weit geschehen, dass die App die Zulassung bekommen hat. Zwischenzeitlich boten die Entwickler einen Umweg an, über den Interessierte die App trotz der Blockade im Play Store von der Website laden konnten. Außerdem war die App im Samsung Galaxy Store verfügbar. In Apples App Store gibt es Truth Social schon länger.

Trumps App hatte seit dem Start 2021 mit massiven Problemen zu kämpfen: Da die Techbranche in den USA eher als liberal wahrgenommen wird, hatte Truth Social Schwierigkeiten, langfristig Posten zu besetzen. Auch bei den Werbepartnerschaften und den Nutzungszahlen holperte es laut einer Reuters-Untersuchung . Seit dem Launch der App hat es auch kaum ein Posting geschafft, Aufmerksamkeit auf das neue Netzwerk zu lenken.