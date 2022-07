So manche Dinge wirken im Internet attraktiver als in der Realität . In diese Kategorie fällt auch eine kleine Grünfläche inmitten eines Kreisverkehrs in Dortmunds Innenstadt. Wie die »Ruhr Nachrichten« berichten , war das Areal bei Google Maps als »Brauer-Gedächtnis-Park« vermerkt, genau wie bei anderen Online-Kartenanbietern. Auch Bewertungen soll der »Park« bei Google Maps bereits erhalten haben. Tatsächlich handelt es sich nur um einen kleinen grünen Fleck von wenigen Metern Durchmesser, um eine Verkehrsinsel.