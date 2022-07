»Das Telefon hat als Kontaktkanal für den Handel über Ebay-Kleinanzeigen in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung verloren«, kommentiert das Unternehmen seine Formularanpassung. »Demgegenüber ist das damit verbundene Risiko deutlich gestiegen.«

Wer seine Nummer unbedingt herausgeben will, kann dies aber weiterhin tun. Ebay-Kleinanzeigen will künftig jedoch Warnhinweise ausspielen, sobald jemand eine E-Mail-Adresse oder eine mehrstellige Zahlenfolge (die eine Telefonnummer oder eine Kontonummer sein könnte) in ein Nachrichtenfeld eingetippt. Auch diese Neuerung soll dabei helfen, Nutzerinnen und Nutzer vor gängigen Online-Betrugsmaschen zu bewahren.