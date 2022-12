Mitte November dann, West konnte längst wieder Tweets absetzen, reagierte Musk auf ein Posting des Rappers mit dem Spruch »Töte nicht, was du hasst, bewahre, was du liebst« – statt dem englischen Wort »you« verwendete er dabei jeweils Wests Künstlernamen »ye«. Der Techmilliardär schien dem umstrittenen Rapper weiter wohlwollend gegenüberzustehen, aller Kritik an West zum Trotz.

»YE24 love everyone«

Jetzt kam es trotzdem zu der Account-Sperre. Kanye West hatte zunächst mit einem gegenüber Alex Jones geäußerten Spruch Schlagzeilen gemacht: Dem Verschwörungsideologen sagte West im Zuge einer längeren Unterhaltung, während der er eine strumpfartige Maske über dem Gesicht trug, er liebe jüdische Menschen, aber er liebe auch Nazis.