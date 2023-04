Microsoft könnte zahlen, will aber offenbar nicht

Anfang März kündigte Twitter jedoch an, künftig Gebühren für die Nutzung seiner APIs einzufordern. Für Hobbyanwender bietet Twitter eine Variante an, die für hundert Dollar im Monat den Zugang zu 10.000 Tweets und das Versenden von 3000 Tweets ermöglichen soll. In E-Mails, die das Magazin »Wired« einsehen konnte, wurde für das günstigste Angebot für akademische Organisationen und Unternehmen eine Gebühr von 42.000 Dollar pro Monat angegeben, das teuerste Paket sollte monatlich 210.000 Dollar kosten.