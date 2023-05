Milliardär Elon Musk hat dem öffentlichen US-Radiosender NPR offenbar damit gedroht, ihm seinen Twitter-Accountnamen wegzunehmen, wenn dieser nicht wieder bei dem Onlinedienst aktiv wird. In einer E-Mail, aus der NPR-Reporter Bobby Allyn in einem Artikel zitiert , habe Musk diesen am Dienstag gefragt: »Wird NPR also wieder auf Twitter posten, oder sollten wir @NPR einer anderen Firma zuordnen?« Auf die Frage, wer den reichweitenstarken Account mit den in den USA weithin bekannten drei Buchstaben potenziell übernehmen könnte, habe Musk geanwortet: »National Pumpkin Radio«. Zu Deutsch: der nationale Kürbissender.