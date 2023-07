Für das soziale Netzwerk als Werbeplattform ist das ein verheerendes Signal: Musk hatte zuletzt eingeräumt, dass die Werbeerlöse nur noch halb so hoch sind wie vor der Übernahme. Linda Yaccarino, die Musk als CEO abgelöst hat, soll das Werbegeschäft wieder ankurbeln und sucht laut Medienberichten unter anderem Partnerschaften mit dem Unterhaltungskonzern Disney. Wie sie das schaffen soll, wenn die Kunden damit rechnen müssen, in so einem Umfeld aufzutauchen, ist schwer vorstellbar.

Das Unternehmen hat eine SPIEGEL-Anfrage wie gewohnt mit einer automatisch versendeten E-Mail beantwortet, in der lediglich steht »We’ll get back to you soon«.