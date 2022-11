Musk selbst arbeitet nach eigenen Angaben mittlerweile 120 Stunden pro Woche, mit anderen Worten: »von morgens bis abends, sieben Tage die Woche«.

Anfang November hatte ein Twitter-Mitarbeiter ein Foto veröffentlicht , auf dem seine Vorgesetzte zu sehen war. Sie lag in einem Schlafsack im Büro. Später schrieb sie dazu: »Ich liebe meine Familie und ich bin dankbar für ihr Verständnis, dass es Zeiten gibt, in denen ich in den Overdrive-Modus gehen und mich schinden muss, um zu liefern. Neue Dinge für Twitters Größenordnung zu bauen, ist sehr schwierig.« Sie sei aber »glücklich«, diese Arbeit tun zu dürfen.