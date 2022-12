»Ryushi« spielt damit auf die jüngste Entscheidung der irischen Datenschutzbehörde DPC an, ein Bußgeld von Facebooks Mutterkonzern Meta in Höhe von umgerechnet 276 Millionen Dollar zu verlangen, nachdem in einem Hackerforum Daten von rund einer halben Milliarde Facebook-Nutzer angeboten worden waren.

Erpresser fordert 200.000 Dollar für den exklusiven Erwerb

Die nun von Twitter oder Musk geforderte Summe wird in dem offensichtlichen Erpressungsversuch nicht genannt. »Bleeping Computer« hat in einem Chat mit dem Anbieter jedoch erfahren, dass er 200.000 Dollar verlange und dafür die Daten löschen wolle. Sollte kein exklusiver Deal zustande kommen, wolle »Ryushi« das Paket mehrfach für jeweils 60.000 Dollar verkaufen.