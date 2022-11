Laut Hotz hat der Milliardär ihn nun damit beauftragt, Twitters Suchfunktion zu überarbeiten . Er habe dafür zwölf Wochen Zeit bekommen und werde sein Bestes geben, die Aufgabe in diesem Zeitraum zu lösen. Seine erste Amtshandlung: Er fragte per Twitter , wie die Suchfunktion verändert werden müsse, damit Twitter-User sie anstelle von Google benutzen, was klingt, als habe Musk ihm als Einmanntruppe das Ziel gesetzt, Twitter zu einem Google-Konkurrenten umzubauen.

Ein Twitter-Nutzer kommentierte das so : »Keine Chance, dass dieser Kerl daherkommt und Twitters unbrauchbare, kaputte Suchfunktion in einem Monat repariert, während Tausende von Leuten das in Jahren nicht geschafft haben«.