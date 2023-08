Es ist noch gewöhnungsbedürftig, solche Sätze zu schreiben: X verklagt das Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Gewöhnungsbedürftig, weil X bisher eher ein Platzhalter für mich war und jetzt der Name des Unternehmens formerly known as Twitter ist. Der neue Name ändert aber nichts am Wesen der Firma. Twitter respektive X unter Elon Musk hat sich längst zu einer wahren Klagemaschine entwickelt. Die gegen das CCDH ist nur die jüngste in einer längeren Reihe, wobei die Kanzlei Musk, Musk & Musk, wie X eigentlich auch heißen könnte, ihrerseits auch selbst verklagt wird.

Hier eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit: