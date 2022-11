Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk verschärft die Regeln der Plattform: Profile, die sich für jemand anderen ausgeben, ohne dies klar als Parodie-Account kenntlich zu machen, werden dauerhaft und ohne Vorwarnung gesperrt, kündigte der selbst ernannte »Redefreiheits-Absolutist« am Sonntag an. Accounts, die den Eindruck erwecken sollen oder könnten, der von Musk selbst zu sein, waren in den vergangenen Tagen mehrfach aufgetaucht.