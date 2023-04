Musk gehörte zu den Gründern von OpenAI, war jedoch ausgestiegen, bevor die Firma hinter ChatGPT dank einer Zusammenarbeit mit Microsoft zu einem Milliardenunternehmen heranwuchs. In dem am Montagabend von Fox News ausgestrahlten Interview sparte Musk nicht an Kritik am Konkurrenten. So warf er OpenAI vor, dass ChatGPT darauf trainiert werde »politisch korrekt« zu sein. Seine eigene künstliche Intelligenz solle hingegen versuchen, »die Natur des Universums zu verstehen«.