Der Chef von Tesla, Twitter, Neuralink, SpaceX und der Boring Company, Elon Musk, geht davon aus, künftig weniger bei Twitter zu arbeiten und früher oder später einen anderen CEO zu finden. Das sagte er am Donnerstag in seiner Aussage vor dem Delaware Court of Chancery in Wilmington. Dort musste er sich für seine milliardenschwere Entlohnung an der Spitze des Elektroautobauers Tesla verteidigen.