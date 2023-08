Neben den recht eindeutigen, patriarchalen Mustern – Schwäche in der Öffentlichkeit zu attackieren – hat das Publikum des toxischen Unternehmertums auch einen anderen Leitstern: eine sozialdarwinistische, marktlibertäre oder anarcho-kapitalistische Haltung. Denn die meisten dieser Mechanismen werden begünstigt oder getrieben von der Umdeutung von Reichtum in Genialität und Geld haben in Recht haben. Weshalb der reichste Mann der Welt natürlich stets am rechtesten hat.

Was auch Musk selbst zu glauben scheint. Oder bisher zu glauben schien, denn kleine Risse in der Überzeugung scheinen inzwischen sogar bei ihm durch. Am letzten Samstag twitterte er: »Die traurige Wahrheit ist, dass es derzeit keine guten Social Networks gibt. X könnte scheitern, wie so viele vorhergesagt haben, aber wir geben unser Bestes, dass wenigstens ein einziges gutes Social Network existiert«. Wenn es nicht klappt, steht immerhin der am wenigsten Schuldige schon fest.