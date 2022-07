Nach dem Tod ihrer Töchter in der sogenannten »Blackout Challenge« haben zwei Familien in den USA den Betreiber der Video-App TikTok verklagt. »TikTok muss für die Verbreitung tödlicher Inhalte an die beiden Mädchen zur Rechenschaft gezogen werden«, erklärte der Anwalt Matthew Bergman. In der »Blackout Challenge« ging es darum, sich bis zur Ohnmacht zu würgen – ein achtjähriges Mädchen aus Texas sowie eine Neunjährige aus Wisconsin waren im vergangenen Jahr bei dem Würgespiel ums Leben gekommen.