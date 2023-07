Boom durch Corona

Die kombinierten Chat- und Videokonferenz-Systeme wurden insbesondere über den Homeoffice-Boom während der Coronapandemie relevant, gehören aber weiterhin in vielen Firmen zum Alltag. Laut Medienberichten hatte die EU-Kommission im Frühjahr deshalb Gespräche mit Microsoft geführt. Hierbei soll der Konzern in Aussicht gestellt haben, Teams nicht mehr mit Office365 zusammen auszuliefern. Ein Streitpunkt sei aber geblieben: Soll die Entbündelung nur in der EU oder weltweit gelten? Eine weitere Option sei gewesen, dass Microsoft künftig Teams nicht mehr kostenlos ausliefere.