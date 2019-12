Der Sicherheitsforscher Bob Diachenko hat eine offen im Netz zugängliche Datenbank mit Facebook-IDs, Namen und Telefonnummern von 267 Millionen Facebook-Nutzern entdeckt. Das berichtet das Tech-Portal "Comparitech", das den Fund gemeinsam mit dem Forscher bekannt gemacht hat. In der Datenbank tauchen demnach vor allem Informationen zu Nutzern aus den USA auf.

Bob Diachenko vermutet, dass die Datenbank wahrscheinlich von vietnamesischen Kriminellen zusammengestellt wurde. Vergangene Woche seien die Daten zudem in einem Hackerforum zum Download angeboten worden.

Es ist noch unklar, wie die Kriminellen an die Facebook-Daten gekommen sind. Möglicherweise wurden sie über Facebooks Entwicklerschnittstelle abgegriffen. Auch eine Sicherheitslücke kommt dem Sicherheitsforscher zufolge in Frage - möglicherweise haben die Kriminellen aber auch einfach öffentliche Daten von Profilen per Software automatisiert abgegriffen.

Facebook prüft das Leck

Nutzer ließen sich bei Facebook lange auch über die Eingabe einer Telefonnummer finden. Vergangenes Frühjahr wurde die Funktion abgeschaltet, nachdem Facebook eingeräumt hatte, dass sie zum Datenabgriff missbraucht wurde.

Facebook teilte am Donnerstag mit, der Konzern prüfe das mögliche Leck. "Wir glauben aber, dass es sich um Informationen handelt, die beschafft wurden, bevor wir seit einigen Jahren den Datenschutz verbessert haben", sagte ein Facebook-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Laut "Comparitech" war die Datenbank am Donnerstag bereits nicht mehr zugänglich.

Facebook wird immer wieder von Datenschutzskandalen erschüttert. Zuletzt hatte ein Sicherheitsforscher im September eine Datenbank im Netz gefunden, die Telefonnummern von mehr als 419 Millionen Nutzern des sozialen Netzwerks enthielt. Es gab auch weitere Probleme: Im Januar 2019 etwa war dem Konzern bei einer Routineprüfung aufgefallen, dass Millionen von Passwörtern unverschlüsselt und somit für Facebook-Mitarbeiter einsehbar gespeichert worden waren.