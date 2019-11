Facebook führt in dieser Woche das neue Zahlungssystem Facebook Pay ein. Es wird zukünftig über Facebook, Facebook Messenger, Instagram und WhatsApp verfügbar sein und soll Zahlungen über die sozialen Netzwerke und Apps von Facebook erleichtern. Nutzer könnten damit Geld an Freunde senden, Produkte einkaufen oder für Spendenaktionen einzahlen, heißt es in einer Pressemitteilung von Facebook.

Der Service wird vom neuen Calibra-Wallet von Facebook und dem Libra-Netzwerk getrennt sein und "auf der bestehenden Finanzinfrastruktur und Partnerschaften aufbauen", gab der Konzern bekannt. In dieser Woche soll Facebook Pay vorerst für Facebook Messenger und Facebook in den USA eingeführt werden. Wann das Bezahlsystem auch in den anderen Apps des Konzerns sowie in anderen Ländern nutzbar sein wird, gab Facebook noch nicht bekannt.

Der Dienst wird zunächst für Spendenaktionen, Zahlungen zwischen Nutzern, Veranstaltungstickets, In-Game-Käufe und einige Käufe von Seiten und Unternehmen, die auf dem Marktplatz von Facebook tätig sind, zur Verfügung stehen. "Im Laufe der Zeit planen wir, Facebook Pay an mehr Menschen und Orte zu bringen", heißt es in der Ankündigung. Facebook Pay wird im Einstellungsbereich der Facebook- oder Messenger-Anwendungen verfügbar sein und die meisten Debit- und Kreditkarten sowie PayPal unterstützen.

PayPal war einer von mehreren Finanzdienstleistern, die sich erst vor wenigen Wochen aus Facebooks geplantem, globalen Krypto-Projekt Libra zurückgezogen hatten. Die Digitalwährung, die im kommenden Jahr in Kooperation mit Dutzenden Partnern eingeführt werden soll und von der gemeinnützigen Libra Association verwaltet wird, stößt derzeit auf viel Widerstand sowohl auf Seiten der Finanzbranche als auch von Regierungen weltweit. Mit Facebook Pay führt der Konzern nun erstmal ein klassisches Onlinezahlungssystem ein.