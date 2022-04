Im vierten Quartal des Vorjahres war die Zahl täglicher Facebook-Nutzer erstmals gesunken, und zwar um eine Million auf 1,929 Milliarden. Trotz des geringen Rückgangs war das als Alarmsignal interpretiert worden, die Aktie verlor damals an einem Tag ein Viertel ihres Werts. Meta führte unter anderem die verstärkte Konkurrenz durch die Kurzvideo-App TikTok als einen zentralen Grund für die enttäuschenden Zahlen an.

Am Mittwoch nun betonte Metas Gründer und Chef Zuckerberg mit Nachdruck den Erfolg der hauseigenen TikTok-Kopie Reels. In Metas App Instagram etwa schauten sich Nutzer ein Fünftel der Zeit Reels-Videos an, sagte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Über Facebook hieß es, etwa die Hälfte der gesamten Nutzungszeit stehe mit Videos in Zusammenhang – und der Bereich Reels verzeichne auch dort Zuwächse. An einem Werbeformat, um mit Reels auch Geld zu verdienen, arbeitet Meta allerdings immer noch.