Freevee Das bietet Amazons neuer kostenloser Streaming-Dienst

Hinzu kommen neun Live-Kanäle, darunter BBC Food, BBC Travel, BBC History und ein Kanal namens Top True Crime. In einem Interview mit dem Magazin »Blickpunkt:Film« bezeichnete der Co-Head von Freevee, Ryan Pirozzi, das fernsehähnliche Kanal-Konzept als »ein bisschen retro«. Er betonte aber auch, dass Freevee sein Kanal-Angebot in den USA aufgrund der großen Nachfrage auf heute mehr als 100 Kanäle ausgebaut habe. »Ich bin mir sicher, dass wir dasselbe auch in Deutschland tun werden«, so Pirozzi.