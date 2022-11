Strafanzeigen wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sind nichts Ungewöhnliches. Wohl nur selten kommt es aber vor, dass es in solchen Anzeigen um einen Katzenfutterautomaten geht. Passiert ist das Ganze jetzt in Gelsenkirchen, in einem Fall, auf den die dortige Polizei aufmerksam macht : Demnach hat eine 23-Jährige am Samstagmorgen um kurz nach Mitternacht die Polizei gerufen und den Beamten berichtet, dass jemand an Ton- und Videoaufnahmen aus ihrer Wohnung gekommen sei.