Wie »Godfather« verbreitet wird, geht aus der Warnung nicht hervor. Die Bafin verweist nur auf ein Video des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), in dem es um allgemeine Tipps zur Erhöhung der Sicherheit im Umgang mit Apps geht. Einer davon lautet, Apps nur aus den offiziellen Stores zu installieren. Das allein aber reicht im Fall von »Godfather« nicht aus. Die Schadsoftware steckt mitunter auch in täuschend echt aussehenden Versionen von bekannten Apps, die in Googles Play Store angeboten werden – etwa in einer türkischen Musik-App oder einem Währungsrechner.