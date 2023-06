Bürgerinnen und Bürger müssten alle Möglichkeiten haben, ihr Recht auf Privatheit zur Geltung bringen zu können, sagt der zuständige Hamburgische Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er privat von dem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will. »Ich persönlich werde mir zunächst die neuen Aufnahmen auf Google Street View nach der Veröffentlichung ansehen und dann entscheiden, was ich tue.«

Was macht eigentlich Apple?

Die Aktivitäten von Apple dürften ein wichtiger Grund sein, warum Google Street View in Deutschland nicht verrotten lassen will und stattdessen frische Aufnahmen anfertigt. Der iPhone-Konzern hat 2019 auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC den virtuell begehbaren Straßenplan Look Around angekündigt und inzwischen auch in Deutschland fast flächendeckend eingeführt.

Ähnlich wie Google bietet Apple Hauseigentümern und Mietern an, unerwünschte Aufnahmen von ihren Häuserfassaden auf Antrag zu verpixeln. Doch bislang haben weniger als einhundert Menschen davon Gebrauch gemacht. Look Around kann zwar nur auf Apple-Geräten (iPhone, iPad, Mac) genutzt werden, lässt aber insbesondere auf dem Smartphone den Kartendienst von Google im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen.