Der Aktienkurs der Google-Mutter Alphabet ist am Mittwoch zeitweise um mehrere Prozentpunkte eingebrochen. Reuters berichtete, die Alphabet-Aktie habe zeitweise hundert Milliarden Dollar an Wert verloren und sei um bis zu neun Prozent eingebrochen. Am Donnerstagmorgen stieg der Kurs wieder leicht. Die Nachrichtenagentur brachte den Kursrutsch mit einem Fehler von Googles neuem Chatbot Bard in Verbindung, allerdings ist ein Zusammenhang nicht nachweisbar. Wahrscheinlicher ist, dass Googles Produktpräsentation am Mittwoch hinter den Erwartungen der Anleger zurückgeblieben war.