Sowohl Piltch, als auch Ray erkennen an, wie unmissverständlich Google deutlich macht, dass es sich bei den neuen Suchfunktionen um Tests handelt und dass Bard und SGE mit dem Feedback der Öffentlichkeit ständig verbessert werden. Dieser Ansatz geht auf OpenAI und in der Folge Microsoft zurück, die ChatGPT und den KI-Bot in Bing frühzeitig veröffentlichten, um möglichst schnell möglichst viele Nutzungsszenarien auswerten zu können. Dass die sogenannte generative KI in der Zwischenzeit zum Entgleisen gebracht oder missbraucht werden kann, und dass ungeübte Nutzerinnen und Nutzer die Antworten der Sprachmodelle unreflektiert übernehmen könnten, nehmen die Unternehmen in Kauf.