Auch Konkurrenten hielten sich zurück, bis Apple 2022 sein eigenes Angebot freischaltete und Google deklassierte. Eine Verpixelungswelle wie bei Street View blieb in diesem Fall aus und scheint nun auch Google motiviert zu haben, dem eigenen Angebot eine neue Chance zu geben.

Verpixelung muss neu beantragt werden

Wer sein Wohnhaus auch nach der Aktualisierung verpixelt haben möchte, muss einen neuen Widerspruch einreichen, die Einwände aus dem Jahr 2010 gelten dafür nicht mehr. Dies ist per E-Mail, über ein Webformular oder auch per Brief möglich, wie die Hamburger Datenschutzbehörde auflistet . Man kann auch die Funktion »Problem melden« in Google Maps nutzen. Gesichter und Autokennzeichen werden bei den Straßenpanorama-Diensten automatisch verpixelt.