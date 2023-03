Auf diese Weise soll einerseits das Onlinetracking eingeschränkt werden, also die Möglichkeit, dass Onlineanbieter verfolgen, auf welchen Webseiten man unterwegs ist. Andererseits soll die Sicherheit verbessert werden, wenn man über öffentliche Netzwerke, etwa in Cafés, Flughäfen und in Zügen, online geht.

Keine Schummelfunktion

Um regionale Einschränkungen von Onlinediensten zu umgehen, eignet sich das Google-VPN jedoch nicht. Anders als bei vielen anderen VPN-Diensten gibt es bei der Variante, die im Google-One-Abo angeboten wird, keine Möglichkeit vorzutäuschen, dass man sich in einem anderen Land befindet. Versuche, damit etwa ein günstiges Spotify-Abo aus Brasilien oder den amerikanischen Streamingdienst Hulu zu nutzen, werden scheitern.