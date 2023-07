Die Google-Autos filmen keine Videos, sondern erstellen alle paar Meter hochauflösende 3D-Panoramabilder. Diese werden später mit einer Software digital miteinander verknüpft, sodass sich die Anwenderinnen und Anwender virtuell in dem Straßenbild auf dem Smartphone oder PC bewegen können. Die insgesamt neun Kameras befinden sich in 2,9 Meter Höhe und erfassen auch Straßenschilder und Schriftzüge von Geschäften. Autokennzeichen und die Gesichter von Passanten werden automatisch verpixelt.

Prominente Straßenzüge wie der Berliner Kurfürstendamm standen bereits am Dienstagmorgen mit frischem Bildmaterial online. Möglich waren auch virtuelle Reisen zum Stadtschloss in Berlin, in das neu entstandene Werksviertel in München mit seinem Umadum-Riesenrad oder ein virtueller Besuch zur Elbphilharmonie in Hamburg.