Google selbst verdient den größten Teil seiner Umsätze mit dem Verkauf und der Vermittlung von Anzeigen im Internet und in Apps. Die schlimmsten Auswirkungen nerviger Werbung versuchte der Konzern aber schon in der Vergangenheit einzudämmen, um das eigene Geschäft langfristig nicht zu gefährden. So baute Google bereits 2018 in den konzerneigenen Browser Chrome einen Werbeblocker ein, der allerdings nur dann aktiviert wird, wenn eine Webseite immer wieder unzulässige Werbung einblendet.