Das Unternehmen will behutsam vorgehen – und hat dabei offenbar von den Fehlern von Elon Musk gelernt. Der hatte Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer vor den Kopf gestoßen, indem er die Löschung von Accounts in Aussicht stellte, die aus Protest gegen Musks Verhalten ihre Aktivitäten eingestellt hatten. Bis heute ist unklar, wie und wann Twitter welche Regeln zur Kontolöschung anwenden will.