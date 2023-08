Bei Google soll die Zukunftsmusik spielen, dank künstlicher Intelligenz (KI) natürlich.

So hat ein Forscherteam des Unternehmens zusammen mit Kollegen aus Japan gerade ein faszinierendes Experiment durchgeführt: Fünf Freiwillige bekamen 15-sekündige Ausschnitte von Musik aus den Genres Blues, Klassik, Country, Disco, Hip-Hop, Jazz, Metal, Pop, Reggae und Rock vorgespielt und dabei ihre Gehirnaktivität aufgezeichnet. Mit diesen Daten trainierten die Forscher eine KI und ließen diese dann neue Musik aus Gehirnströmen erzeugen.

Das Ergebnis ist bemerkenswert, wie Sie hier selbst hören können: Die KI-generierte Musik ähnelt in vielen Fällen in Genre, Instrumentalisierung und Stimmung dem Trainingsmaterial. So wurden etwa die Gehirnströme, die entstehen, wenn Menschen »(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)« von den Beastie Boys hören, als Input für Googles KI verwendet, um ähnlich klingende Songs zu erzeugen.

Der sicherlich größte Unterschied ist der Gesang. Die KI ist nicht in der Lage, verständlichen Text zu produzieren, stattdessen singt die Computerstimme in nicht existierenden Sprachen. Das klingt ein wenig gaga, aber häufig wünscht man sich ja auch, man würde die unsäglich doofen Texte heutiger Popsongs gar nicht erst verstehen.

Die ganze, etwas kompliziertere Studie können Sie hier lesen . Das Fazit lautet: Bis Google unsere Gedanken liest und Musik daraus macht, wird es noch eine Weile dauern.

Aber Google hat offenbar auch noch andere Pläne.