Großbritannien will die chinesische Kurzvideo-App TikTok mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Regierungshandys verbannen. Das kündigte Kabinettsminister Oliver Dowden an. Die Regierung fürchtet wie zahlreiche andere westliche Länder, dass Nutzerdaten der App in die Hände des chinesischen Regimes gelangen könnten. TikTok gehört zu dem in Peking ansässigen Unternehmen Bytedance.