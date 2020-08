Liebe Leserin, lieber Leser,

gerade in der Corona-Pandemie stehen in deutschen Großstädten immer mehr Mietwagen auf den Straßen, die mit wenigen Klicks per App gebucht werden können. Angeboten von Carsharing-Firmen wie ShareNow, WeShare oder Miles ist die Miete eigentlich unkompliziert. Auch schöne Tagesausflüge soll man damit machen können, heißt es von den Anbietern. Doch wer tatsächlich die Großstadt verlässt, stößt in der Funklochrepublik Deutschland auf Probleme.