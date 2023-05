Betroffen ist der Hersteller Nexters Global mit Sitz in Zypern, der unter anderem das Spiel »Hero Wars« herausgibt. Die Werbewächter nahmen Anstoß an einer Werbekampagne, die über Plattformen wie Facebook verbreitet wurde. Darin wird eine knapp bekleidete Frau im Comic-Stil gezeigt, die mit Ketten an einen Turm gefesselt ist. Der muskelbepackte Held soll sie befreien. »Die abgebildete, hilflose Frau wird in einem gewaltsamen Szenario dargestellt, dominiert und insofern ausgenutzt, als dass diese Inszenierung dem Zweck dient, den Protagonisten in einem heroischen Kontext abbilden zu können«, heißt es in einer Mitteilung des Werberats. Dies verstoße gegen die Verhaltensregeln , auf die sich die Werbeunternehmen selbst geeinigt hatten.