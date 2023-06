Zur Frage, welches echte Feature er unheimlich finde, fällt ihm Apples neue Mixed-Reality-Brille ein. Iverson verweist auf einen Teil der Produktshow, in dem sich ein Mann, mutmaßlich der Vater, 3D-Aufnahmen zweier Kinder anschaut. Der Vater, so legt es der Apple-Spot nahe , hat sie selbst aufgenommen. Als die zwei Kinder drinnen mit Seifenblasen und draußen auf einer Wiese spielten, stand dieser Mann also mutmaßlich direkt vor ihnen, mit dem an eine Skibrille erinnernden Headset auf den Kopf.

Diese Passage aus der Apple-Show habe ihn ein wenig traurig gemacht, sagt Soren Iverson. »Wir hängen schon jetzt so viel an unseren Telefonen und ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Sache ist, die Pixel noch näher an unsere Augen zu bringen.« Manchmal, so wirkt es, macht die Realität selbst dem Fake-Feature-Erfinder Sorgen.