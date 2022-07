Einige entscheidende Unterschiede zum Häuser-Befüllen in »Die Sims« aber gibt es: Erstens kommen hier durchweg alle Möbel von Ikea. Zweitens wird ihr Preis nicht in der Fantasiewährung Simoleon angezeigt, sondern in Dollar. Und drittens stand ich selbst in allen Räumen, die ich anschließend am Rechner neu möbliert habe. Anders wäre es auch gar nicht gegangen.