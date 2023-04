Das dürfte nun anders werden: In einem auf Dienstag datierenden Update schreibt Imgur, dass für sein Angebot am 15. Mai neue Nutzungsbedingungen in Kraft treten werden. Im Zuge will Imgur »alte, ungenutzte und inaktive Inhalte, die nicht an ein Benutzerkonto gebunden sind« entfernen, »ebenso wie Nacktheit, Pornografie und sexuell explizite Inhalte«. Wer pornografische Inhalte über den 15. Mai hinaus behalten wolle, müsse sie speichern oder herunterladen. Für die Suche nach Sex-Inhalten beabsichtigt Imgur, spezielle Erkennungssoftware einzusetzen.