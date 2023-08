1000 Meta-Angestellte arbeiten an der Gesetzes-Umsetzung

Außerdem wolle der Konzern eine öffentlich zugängliche Datenbank über alle in der EU geschalteten Werbeanzeigen führen, »zusammen mit dem Datum, an dem sie geschaltet waren, den Parametern für das Targeting (zum Beispiel Alter, Geschlecht, Standort), wer die Anzeigen ausgeliefert bekommen hat, sowie weiteren Angaben«, schrieb Clegg. Diese Anzeigen würden für ein Jahr in der Datenbank gespeichert.

Der entsprechende Teil der neuen EU-Vorschriften tritt am Freitag in Kraft und sieht strengere Regeln für Onlinedienste und Suchmaschinen vor. Anbieter wie Meta, Amazon, Google, TikTok und X, ehemals Twitter, müssen außerdem schärfer gegen Hassrede und Falschinformationen vorgehen. TikTok hatte bereits Anfang August angekündigt, künftig das Abschalten personalisierter Empfehlungen zuzulassen.